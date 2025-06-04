Alithia gazetesi, Avrupa Birliği (AB) İstatistik Kurumu Eurostat’ın turistik konaklamalarla ilgili verilere dayandırdığı haberinde, Güney Kıbrıs'ta bu yılın ilk üç ayında konaklayan yabanı turist oranın yüzde 85.7 olduğunu yazdı.

Malta, yabancı turistlerin gecelemelerinde yüzde 91,2'lik payla AB üye ülkelerinde ilk sırada yer aldı. İkinci sıradaki Kıbrıs’ın ardından Lüksemburg yüzde 80.4 oranındaki yabancı turist gecelemesiyle üçüncü sıraya yerleşti. Yüzde 18,6 ile yabancı turist gecelemelerinde en düşük paya sahip Polonya’yı yüzde 20,1 ile Romanya, yüzde 20,2 Almanya izledi.

AB genelinde 3 aylık toplam gecelemelerin yüzde 45.6’sını oluşturan yabancı turist gecelemeleri, 2024'ün ilk çeyreğine kıyasla yüzde 1,1 oranında artarken, yurt içi gecelemeleri yüzde 1,3 oranında düştü. Letonya, yabancı ziyaretçilerin gecelik konaklamalarında yüzde 18,5 ile en büyük artışı kaydederken, onu yüzde 17,2 ile Malta ve yüzde 10,6 ile Finlandiya takip etti.