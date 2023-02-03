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Yurtdışından kargo ile 14 kilo hintkeneviri

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Yurtdışından kargo ile 14 kilo hintkeneviri
Ocak ayının son 5 günü içerisinde Güney Kıbrıs’a kargo ile 14 kilo civarında hintkeneviri türü uyuşturucu gönderildi, konuyla ilgisi görülen 4 kişi tutuklandı.
Alithia ve diğer gazetelere göre Yunan Narkotik Polisi ve diğer yabancı birimlerle işbirliği yapan Rum polisi, 27 Ocak’ta yurtdışından, kargo şirketi ile gönderilen 3 kargo içerisinde toplam 13 kilo 905 gram hintkeneviri türü narkotik ele geçirdi.
Kargoları almak üzere şirketin Limasol, Larnaka ve Lefkoşa’nın Rum kesimindeki şubelerine giden 32 ve 41 yaşındaki iki kadın ile 24 ve 25 yaşlarındaki iki erkek tutuklandı.
 
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