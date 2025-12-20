Rum Ticaret Bakanlığı’na bağlı Tüketiciyi Koruma Dairesi Noel ve yılbaşı öncesinde piyasadaki fiyat değişikliklerini, geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırarak açıkladı.

Alithia, büyük ve küçük ölçekli 86 et, 35 tatlı ve 45 sebze satış noktasından alınan fiyatlarla yapılan değerlendirmeye dayanarak bu yıl dana etinin, yılbaşı keki ve kurabiye gibi tatlıların ve bazı sebze fiyatlarının arttığını, tavuk ve domuz eti fiyatlarının düştüğünü yazdı.

Haberde, yukarıda belirtilen ürünlerin fiyatlarına da detaylı şekilde yer verildi.