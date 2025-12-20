Dikelya İngiliz Üs yönetiminin, KKTC’de bazı hayvan çiftliklerinde şap hastalığı görülmesi üzerine geçiş noktalarında olağanüstü önlem aldığı bildirildi.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Üs yönetiminin Rum Veteriner Dairesi’nin talebi üzerine Beyarmudu ve Akyar geçiş noktalarında önleyici tedbirler uygulamaya koyduğunu yazdı.

Habere göre, Beyarmudu ve Akyar geçiş noktalarına dezenfeksiyon tesisleri yerleştirilerek, bütün hayvansal ürünlerin geçişi ertelendi. Şap hastalığının doğrulanmamış olmasına karşın bu önlemlerin, olası riskin azaltılması maksadıyla alındığı açıklandı.