DİSİ, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın TRTWorld’e verdiği röportajda, Kıbrıs’ta iki devletli çözümde ısrar etmesi ve Güney Kıbrıs’ın AB dönem başkanlığının Türkiye için bir fırsat olabileceği söylemine tepki gösterdi.

Alithia’da yer alan haberde, Fidan’ın son röportajında “BM kararlarına ve uluslararası hukuka ters” söylemlerde bulunduğunu iddia eden DİSİ, iki devlet çözümün “işgalin ve bölünmüşlüğün meşrulaştırılmasını hedeflediğini" savunarak, kabul edilemeyeceğini öne sürdü.

DİSİ, “tezlerindeki ısrarın Türkiye'yi AB’dan, bölgesel enerji planlamalarından ve SAFE de dahil diğer ortak Avrupa politikalarından izole ettiği”ni öne sürdü. Türk askerinin, garantilerin ve müdahale hakkının olmadığı bir çözümden yana olduğunu yineleyen DİSİ, durağanlığın ya da ilerlemenin sorumluluğunun tamamen Türkiye’ye ait olduğunu iddia etti.