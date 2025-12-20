Papadopulos, “Başkan artık pozisyonunu belirlemeli. Projenin sürdürülebilir olduğunu söyleyen Enerji Bakanı’na mı katılıyor, sürdürülebilir olmadığını söyleyen Maliye Bakanı’na mı” diye sordu.

Politis ve diğer gazeteler Nikolas Papadopulos’un RİK’e yaptığı açıklamada, GSI projesinin de çöküşe sürükleneceğinden büyük kaygı duyduğunu belirterek, “Bu olursa, Türkiye için büyük galibiyet, Kıbrıs için S-300’lerden daha büyük bir jeopolitik yenilgi olur” uyarısında bulundu.

Mektubuna cevap vermediği için suçladığı Hristodulidis’ten pozisyonunu belirlemesini ve imzaladığı anlaşmaların gereğini yerine getirmesini isteyen Papadopulos, projenin sürdürülebilir olmadığını söyleyen Maliye Bakanı’nın ne dediğini anlamadığını kaydetti.

Papadopulos, AB içerisinde en pahalı ticari elektrik kullanan ikinci devlet olduklarını belirterek, GSI ile ilk kez ucuz elektriğe kavuşacaklarına işaret etti.

Papadopulos, “Makis Keravnos vatanseverlik kisvesi altında, hükümeti büyük siyasi bedel ödeyerek destekleyen DİKO hakkında aşağılayıcı nitelemelerde bulundu.” ifadesini de kullandı.

Alithia haberi, “Nikolas Kablo Konusunda Muhalefet… Hükümet Ortağı Parti GSI Konusunda Hükümetle Kafa Kafaya Çatışmaya Girdi… Hristodulidis’i Hangi Bakana Katıldığını Söylemeye Çağırdı” başlığıyla manşete çekti.