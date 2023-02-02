Güney Kıbrıs’ta bu Pazar yapılacak başkanlık seçimleri için yurt dışına 11 bin 425 adet oy pusulası gönderildi

Güney Kıbrıs’ta bu Pazar (5 Şubat) yapılacak başkanlık seçimlerine yönelik hazırlıkların devam ettiği, oy pusulalarının basıldığı kaydedildi.

Güney’de yayımlanan Haravgi gazetesi ve diğer gazeteler, Devlet Basımevinin dün itibarıyla oy pusulalarının basımını tamamladığını yazdı.

Basılan ilk oy pusulalarının yurt dışına gönderilmek üzere teslim edildiğini yazan Haravgi, yurt dışına 11 bin 425 adet oy pusulası gönderildiğini belirtti.

Habere göre konu hakkına açıklama yapan Devlet Basımevi Müdürü Petras Ksenofontos, yurt dışına gönderilen oy pusulaları haricinde, “Mağusa bölgesi” için 35 bin 125; Larnaka için 102 bin 550; Güney Lefkoşa için 231 bin 475; Limasol için 166 bin 775 ve Baf için ise 56 bin 175 oy pusulasının basıldığını ifade etti.

Yüksek Seçim Kurulu ise yaptığı açıklamada seçim gününden bir gün önce ve seçim günü halka açık toplantıların, konuşmaların ve tartışmaların yasak olduğunu anımsattı.

Öte yandan Fileleftheros gazetesi 600 bini aşkın oy pusulasının bölgelerdeki seçim merkezlerine dağıtıldığını yazdı.

Gazete haberinde ayrıca kamuoyunun, seçimlerin yapılacağı Pazar günü akşam 20.30’a kadar hangi iki adayın ikinci tura kalacağını öğrenebileceğini de belirtti.

