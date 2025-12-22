Güney Kıbrıs, 2026 itibarıyla “Antik Uygarlıklar Forumu"na tam üye kabul edildiği bildirildi.

Fileleftheros’un haberine göre “Antik Uygarlıklar Forumu” 2017’de Yunanistan ile Çin arasında, uzun kültürel mirasa sahip ülkeler arasında diyalog ve iş birliğinin güçlendirilmesi amacıyla kuruldu. Şu anda Yunanistan Çin, Mısır, İran, Irak, İtalya, Hindistan, Meksika, Peru ve Bolivya’nın üye olduğu Forum’a Güney Kıbrıs bugüne kadar gözlemci statüsünde katılıyordu. Güney Kıbrıs’ın Forum’a tam üyeliğine, 12 Aralık’ta Yunanistan’da gerçekleştirilen 9’uncu bakanlar görüşmesinde karar verildi.