Güney Kıbrıs’ta Larnaka'daki Vergina Lisesi'nde Nazi selamı vermesinin yankıları devam ediyor.

Rum medyasının haberlerine göre Nazi selamı veren öğrenciler Yunanistan’da Altın Şafak üyelerinden eğitim aldı. Eğitim alan öğrenci sayısının 100’den fazla olduğu bildirildi. Rum Öğrenci Velileri Derneği Başkanı Loizos Constantinou, lisede "en az iki yıldır" "yapılandırılmış bir grubun" faaliyet gösterdiğini ve bunun diğer öğrenciler için "korkutma ortamı" yarattığını söyledi.

"Bizi endişelendiren şey, bir okula sızmış olmaları, kendilerini örgütlemiş olmaları. Diğer çocuklar arasında da bir terörizm iklimi var" diyen Constantinou, grubun büyüklüğü ve örgütlenmesinin çocukça bir provokasyon veya cehaletin çok ötesine geçtiğini söyledi.

Okullarda tam bir ihmalkarlık olduğuna vurgu yapan Constantinou, "Bu eylemlerin okul içerisinde rahatlıkla yapıldığını, öğretmenlerin ve yöneticilerin buna karşılık bir adım atmadığına’’ işaret etti. Constantinou, "Bir okula girdiğinizde ve bu tür sloganlar ve semboller gördüğünüzde, adeta bir Nazi kalesine girmiş gibi oluyorsunuz" dedi.