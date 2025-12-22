Fileleftheros ve diğer gazetelere göre, cumartesi gecesi yapılan trafik kontrollerinde 49 araç sürücüsünün alkol, 2 araç sürücüsünün de uyuşturucu madde etkisi altında sürüş yaptığı belirlendi. Kontroller sırasında 8 araca el konuldu, saldırı suçundan aranan iki kişi tutuklandı. Polis kontrollerinin Noel ve yılbaşı sürecinde yoğunlaşarak devam edeceği açıklandı.