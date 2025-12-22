Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in DİKO Başkanı Nikos Papadopulos’un Great Sea Interconnector (GSI) projesi konusundaki eleştirilerine yanıt verdiği haber verildi.

Politis gazetesinde yer alan habere göre, Papadopulos’un Maliye Bakanı Makis Keravnos ve Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu’nun proje konusunda zıt görüşlerde olması ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in de pozisyon belirlememesine dair eleştirilere yanıt veren Hristodulidis, konuyla ilgili iki farklı bakış açısı olmadığını söyledi.

Açıklamasında hükümetin projeyi net bir şekilde desteklediğini ve bunun ülkenin enerji stratejisinin üç temel bacağından biri olduğunu ifade eden Hristodulidis, başka ülkelerin de projeye katılmaya dair artan ilgisi ışığında, Yunanistan başbakanıyla istişare içerisinde projenin fizibilite çalışmasının modernize edilmesinin kararlaştırıldığını sözlerine ekledi.