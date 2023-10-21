Yunanistan’da “Kıbrıs kodunu” kullanarak hellim üreten şirkete soruşturma

Satın aldığı küçük bir hellim imalathanesinde Güney Kıbrıs’ta hellim üreten Yunan şirketin, Yunanistan’daki tesislerinde “Kıbrıs” ürün koduyla hellim ürettiği bildirildi.

Fileleftheros’un haberine göre, adı belirtilmeyen şirket Yunanistan’da da peynir üretimi yapıyor. Yakın geçmişte Menşe İsmi Korumalı (MİK) hellim üretimi yapmak üzere Güney Kıbrıs’tan bir imalathane satın alan ve böylece “Kıbrıs kodu” kullanma hakkı edinen şirket, Avrupa ve diğer ülkelere ihraç etmek üzere MİK hellim üretiyordu.

Şirketin, Yunanistan’daki tesislerinde de hellim ürettiği ve ürünlerinin ambalajında “Kıbrıs kodu” kullandığı şikâyeti üzerine Rum Tarım Bakanlığı soruşturma başlattı.

