"Yol çalışmaları derhal durdurulmalı"

Rum Dışişleri Bakanlığı, Türk kuvvetlerinin ara bölgede yeni ve ciddî bir askerî ihlali planlayıp uygulamaya koyduğunu belirtti ve Pile-Yiğitler yol çalışmalarının derhal durdurulmasını, bütün yapıların derhal bölgeden uzaklaştırılmasını istedi

Rum yönetimi, BM Güvenlik Konseyi’nin Pile’deki mevcut yolun iyileştirilmesi/genişletilmesi çalışmalarının başlangıcında Kıbrıs’taki BM Barış gücünün engelleme müdahalesi üzerine yaşananlarla ilgili 21 Ağustos’ta yayımladığı açıklamadan memnuniyetini, Dışişleri Bakanlığı açıklaması ile duyurdu. Açıklamada “Güvenlik Konseyi açıklaması güçlü mesaj veriyor” ifadesi kullanıldı.

Güney'de yayımlanan Alithia’nın “Lefkoşa Memnun” başlıklı haberine göre “uluslararası toplumdan derhal gelen geniş ölçekli tepki açıklamalarının ardından yapılan Güvenlik Konseyi açıklaması memnuniyet yaratmıştır” denilen Rum Dışişleri Bakanlığı yazılı açıklamasında, Türk kuvvetlerinin ara bölgede yeni ve ciddî bir askerî ihlali planlayıp uygulamaya koyduğu” iddia edildi.

Açıklamada, Yiğitler köyü ile karma köy Pile arasındaki mevcut yolun asfaltlanma girişiminin “bölgedeki fiili durumun ihlali ve BM Güvenlik Konseyi kararlarına aykırı olduğu” iddia edildi. Yol çalışmasına müdahale eden BM Barış Gücü mensuplarına “örgütlü tehdit ve şiddet uygulandığı” savunulan açıklamada, Rum yönetiminin, Dışişleri Bakanlığı’nın ve Rum halkının Barış Gücü personeline tam desteği yinelendi.

“Uluslararası toplumun güçlü tepkisi Kıbrıs Türk liderliğinin ve Türkiye’nin taleplerine net bir cevap ve bu tür eylemlerin kabul edilmediğine dair güçlü bir mesajdır” denilen açıklamada “Kıbrıs sorununun çözüm zemininin iki bölgeli iki toplumlu Güvenlik Konseyi kararlarında ifade edildiği gibi siyasi eşitliğe sahip federasyon olduğunun tam da bu zamanda yeniden teyit edildiğine” dikkat çekildi.

Güvenlik Konseyi açıklamada yer verilen, BM Genel Sekreteri’nin “temsilci atamasının gerekli olduğu” saptamasına tamamen katıldığını belirten Rum Dışişleri, bu görüşü Genel Sekreter’e kendilerinin ilettiğini hatırlatarak “böyle bir şeyin müzakereleri yeniden başlatma çabasına belirleyici katkı koyacağı” iddiasını yineledi.

Türk tarafının Pile-Yiğitler mevcut yolunu iyileştirme/genişletme çalışmalarının “yasadışı olduğunu” iddia eden Rum Dışişleri, bu çalışmaların “derhal durdurulmasını, bütün yapıların derhal bölgeden uzaklaştırılmasını, ara bölge içerisinde ya da ateşkes hattı boyunca askerî olan ya da olmayan benzer faaliyetlere cüret edilmemesini” istedi. Açıklamada “bu faaliyetlerin olası sürdürülmesi, Kıbrıs sorununun çözümü için müzakereleri yeniden başlatma çabalarını ve Türk-Yunan ilişkilerinin geleceğini olumsuz etkiler” denildi.

