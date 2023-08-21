“Yetkisiz çalışma başlarsa engelleriz”

Barış Gücü Basın Sözcüsü Aleem Siddique, ara bölgede herhangi bir yetkisiz çalışmanın tekrarlanmasını engellemek için gerekmesi halinde harekete geçmeye hazır olduğunu vurguladı

Barış Gücü Basın Sözcüsü Aleem Siddique’ın, Kıbrıs Haber Ajansı’na (KİPE) “Barış Gücü’nün, ara bölgede herhangi bir yetkisiz çalışmanın tekrarlanmasını engellemek için gerekmesi halinde harekete geçmeye hazır olduğunu” söylediği belirtildi.

Habere göre Siddique, “mensuplarımız bölgedeki durumu takip ediyor. Devriyelere devam ediyor ve gerekmesi halinde, herhangi yetkisiz bir çalışmanın yeniden başlamasını engellemek için eylem üstlenmeye hazırdır” ifadesini kullandı.

Fileleftheros haberi, “Ara Bölge İçin Eylem Planı… İşgali Büyük Bölgelere Yaymak İçin Türk Hareketleri… Ankara Arsos (Yiğitler)-Pile Bölgesinde Çalışmaya Başladı, Uluslararası Tepkinin Boyutunu Hesaplamadı” başlığıyla manşete çekti.

Gazete Türk tarafının planının, KKTC’nin egemenliğini ara bölgenin büyük satıhlarına yaymak olduğunu yazdı.

