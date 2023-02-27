Yeorgiadis “Dağılma noktasına geldik”

DİSİ Başkan Vekili ve eski Maliye Bakanı Haris Yeorgiadis DİSİ’deki başkanlık yarışından son anda çekilmesinin sebebini “dağılma noktasına geldik” diyerek açıkladı.

Yeorgiadis Politis’e verdiği özel söyleşide, Annita Dimitriu’nun adaylığını açıklaması ve bunun paralelinde Averof Neofitu’nun adaylıktan çekildiğini açıklaması üzerine, niyetli olmasına rağmen son anda geri çekilmesini şu cümlelerle açıkladı:

“Başkanlık seçiminin birinci ve ikinci turu arasındaki talihsiz müdahaleler ayrılıkçı bir gerilim yarattı, bardağı taşırdı. Başın ve tabanın tercih ve eylemleri arasındaki uçurumu ortaya koydu. Dağılma noktasına geldik. Bu yüzden yeni bir sayfa açmamız gerekiyordu.

DİSİ’ye değişim seçeneği vermek istedim, partinin toparlanması hedefiyle tek dönemlik başkanlıkla ilgili somut bir teklif sunmuştum. Adaylığımda ısrar etmem halinde değişime engel olabileceğimi gördüm ve derhal geri çektim.”

