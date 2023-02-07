Seçimlerle ilgili değerlendirme yapan Hristodulidis, sonucu “ilk zafer” olarak niteledi ve “Önümüzdeki Pazar ülkemizin tarihinde yeni aydınlık bir sayfa açacağız” dedi

Güney Kıbrıs’ta önceki gün gerçekleştirilen başkanlık seçiminin ilk turunda sandıktan başarıyla çıkan adaylar, sonuçların açıklanmasının ardından ilk açıklamalarını yaptı.

Fileleftheros’a göre yüzde 32,04 ile ilk turun galibi olan ve DİSİ’nin adayı Averof Neofitu’nun mağlubiyeti sonucunda önünde yüzde 30’luk sağ oyu potansiyeli bulunan Nikos Hristodulidis önceki günkü sonucu “ilk zafer” olarak niteledi.

Hristodulidis, seçim kampanyasına destek veren ve emeği geçen herkese teşekkür ederek ve “Hepinizin desteğiyle önümüzdeki Pazar ülkemizin tarihinde yeni aydınlık bir sayfa açacağız” diyerek başladığı konuşmasında, “Kritik zamanlardayız. Ne biz ne de Kıbrıs halkı gerileme ve modası geçmiş politika motelleri riskine girmeyeceğiz. Kıbrıs sorununda hedef, AB üyesi olma sıfatını değerlendirerek, talepkar ve onurlu bir dış politika ile uzlaşılmış çerçeve zemininde çözümdür” dedi. Haberde Hristodulidis’in iki bölgeli iki toplumlu federasyon ifadesini kullanmadığına dikkat çekildi.

Gazete, ekonomide iflasa götürecek politikalardan uzak istikrar ve bütçe disiplini vaadinde bulunan Hristodulidis’in düne kadar karşısında duran seçmene somut mesajlar vermek için “gerek Kıbrıs sorununun çözüm şekli gerek ekonomi konusunda kelimeleri seçerek kullandığına” dikkat çekti.

Haravgi’ye göre Hristodulidis ikinci tur öncesinde kimseyi dışlamadan herkesle görüşeceğini, temaslarına Averof Neofitu’dan başlayacağını söyledi.

