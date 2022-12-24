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Yardıma muhtaç aile sayısı üçe katlandı

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Yardıma muhtaç aile sayısı üçe katlandı
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Rum “Gönüllülük Koordinasyon Konseyi” Başkanı İlias Dimitriu, Güney Kıbrıs’ta yardıma muhtaç aile sayısının geçen yıla göre üçe katlandığını açıkladı.
Fileleftheros’un haberine göre, geçen yıl yardıma muhtaç aile sayısının bin 200-bin 300 gibi “rekor” bir sayıda olduğunu ancak bu yıl bu sayının 2 bin 500’e fırladığını anlatan Dimitriu, “çocuklarına verecek sütü ve/veya ekmeği olmadığı için yardım isteyenler var” dedi.
Dimitriu DipKarpaz’a giderek oradaki Rum okullarını ziyaret edip çocuklara yeni yıl hediyeleri dağıttıklarını, oradaki çocukların da Rum tarafındaki ihtiyaçlı çocuklara verilmek üzere da aralarında topladıkları 300 Euro’yu bağışladığını belirtti.
 
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