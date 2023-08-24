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"Uluslararası toplum net cevap verdi"

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Rum lider Hristodulidis, Pile yolu konusunda "uluslararası toplumdan gelen tepkiyi “benzeri görülmemiş” diye niteledi ve "Uluslararası toplum Sayın Erdoğan’a da işgal rejimine de net cevap verdi” dedi

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"Uluslararası toplum net cevap verdi"
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Güney Kıbrıs’ta önceki gün başlayan Dış Rumlar Kongresinde yapılan açılış konuşmalarında Pile’de yaşanan gerilim ve BM Güvenlik Konseyi’nin Pile’deki gerilimle ilgili yayımladığı açıklama gündem oldu.
Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in açıklamadan duyduğu memnuniyeti “uluslararası toplum Erdoğan’a da işgal rejimine de net cevap verdi, başka bir şey söylememe gerek yok” sözüyle ifade etti.
Güney’de Türk tarafının “bir yandan askerî avantaj elde etmek için ara bölgenin bir bölümünü zapt etmeyi, bir yandan da müzakereleri yeniden başlatma çabalarını torpillemeyi hedeflediği” görüşünün hâkim olduğunu yazan gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Dış Rumlar Kongresinin önceki günkü açılışı öncesinde bir gazetecinin sorusuna verdiği cevapla "bu ihtimali göz ardı etmediğini” yazdı.
Habere göre gazetecinin “Türk hareketleri müzakereleri yeniden başlatma çabalarını havaya mı uçuruyor?” sorusuna karşılık Hristodulidis, KKTC’deki bazı çevrelerin bu tür eylemlere, gösterilecek tepkinin bilinciyle çabaları torpillemek hedefiyle girişmiş olabileceği iddiasında bulunarak “ancak bu ölçüde tepki beklemiyorlardı. Uluslararası toplum Sayın Erdoğan’a da işgal rejimine de net cevap verdi başka bir şey söylememe gerek yok” dedi.
Hristodulidis uluslararası toplumdan gelen tepkiyi “benzeri görülmemiş” diye niteleyerek, bunun önemine vurgu yaptı “ bizim yapıcı rolümüzü, meseleyi nasıl yönettiğimizi ve işgal rejiminden yapılan eylemleri görmüş olmalarını cepte tutuyorum, biz müzakereleri yeniden başlatma çabalarımızı sürdüreceğiz” ifadesini kullandı.
 
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