Üç kişi daha Kıbrıs vatandaşlığından çıkarıldı

“Altın Pasaport” skandalı olarak bilinen ve Güney Kıbrıs’ta kriterlere uymamalarına karşın çeşitli sebeplerle vatandaşlık verilen üç kişinin daha vatandaşlıkları iptal edildi.

Güney’de yayımlanan Haravgi ve diğer gazeteler, Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis’in önceki gün yaptığı açıklamada, Rum bakanlar kurulunun, 3 kişinin daha vatandaşlıklarının iptal ettiğini duyurduğunu yazdılar.

Letimbiotis, bu kişilerin eşleri ve çocuklarının da vatandaşlıklarının iptal edildiklerini belirtirken, şahsıların isimlerine ise haberde yer verilmedi.

Gazete, bugüne kadar yatırımcı olarak lanse edilen 66 kişi ve onların yakınları olan 160 kişinin vatandaşlıklarının iptal edildiğini belirtirken ilgili araştırma komitesinin raporuna göre ise, 6 bin 779 kişiye hakları olmadığı halde vatandaşlık verildiğini aktardı.

