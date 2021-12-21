Troodos’ta kartpostallık görüntüler

Troodos, kar yağışıyla beyaza büründü

Troodos iki gündür etkili olan kar yağışının ardından beyaza büründü.Trodos’un beyaza büründüğünü, Trodos’a gidenler için polisin “buzlanma” nedeniyle vaktinde geri dönmesi çağrısı yaptığını yazan Rum basını yoğun yağış nedeniyle bazı bölgelerdeki yolların sularla dolduğunu ve trafik akışında aksaklıklara neden olduğunu belirtti.Öte yandan Rum basını “Carmel” olarak adlandırılan alçak basınç sisteminin Kıbrıs’tan fark edilmediğini (göze çarpmadığını) yazdı.“Carmel” alçak basınç sisteminin dün akşam saatlerine kadar “yumuşak” geçtiği de belirtildi.Fileleftheros gazetesi “Kar, Yağmur ve Soğuk-Carmel Fırtınası Kıbrıs’tan Farkedilmedi-Kış Sahnesi Sürüyor” başlıklı haberinde Güney Kıbrıs’ta tüm sahil şehirlerinde önceki akşam saatlerine kadar yoğun yağışın devam ettiğini yazdı.“Carmel” olarak adlandırılan alçak basınç sisteminin fark edilmediğini, Rum Meteoroloji Dairesi’ne göre dün öğleden sonra itibarıyla da Kıbrıs’ta ayrılmaya başlayacağını belirten gazete, ancak havanın önümüzdeki günlerde de yağmurlu olacağını yazdı.Gazete, Limasol’daki kötü hava şartlarının Cumartesi akşamı başladığını ve önceki akşam geç saatlere kadar devam ettiğini, dağlık bölgelerde sis görüldüğünü, Limasol-Baf yolunun bazı noktalarının sularla dolduğunu belirtti.Habere göre Baf bölgesinde sağanak yağışlar ve şiddetli rüzgar Cumartesi akşamı itibarıyla etkili olurken, Baf-Poli yolunda iki kez taş ve toprak kaymaları yaşandı.Baf’a bağlı Çada köyünde de şiddetli yağışlar nedeniyle toprak kayması oldu.