Trodos'a kar yağdı

Trodos dağlarına dün öğlen saatleri itibarıyla kar yağdı.
“Sigmalive” haber sitesi, Trodos dağlarında dün öğle saatlerinde kar yağmaya başladığını ve diğer bölgelerde de hava koşullarının ağır olduğunu belirtti.
Haberde Rum Meteoroloji Dairesi’nin dün saat 11:00-17:00 saatleri arasında geçerli olmak üzere yoğun yağış ve rüzgar için sarı alarm yayımladığı da anımsatıldı.
Habere göre yağış yoğunluğunun 35 milimetreyi geçmesi beklenirken dolu yağışı uyarısı da yapıldı.
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