“Temsilci atanması, ilerlemeye yol açabilir”

AP Başkanı Metsola, Kıbrıs sorunuyla ilgili bir BM temsilcisi atanmasının, müzakerelere geri dönülmesine yönelik bir ilerlemeye yol açabileceğini söyledi ve federal çözüm tezini yineledi

Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola’nın “Büyük Britanya Maraş Derneği” Başkanı Dr. Vasilis Mavru’ya yanıt verdiği mektubunda, Kıbrıs sorununa değindiği ifade edildi.

Güney’de yayımlanan Haravgi gazetesi, Metsola tarafından Mavru’ya yanıt olarak gönderilen mektupta, Avrupa Parlamentosu’nun Kıbrıs’ın iki kesimli iki toplumlu federasyon temelinde yeniden birleşmesine dair tezini yinelediğini, aynı zamanda kısa süre önce Pile’de meydana gelen olayları kınadığını iletti.

Gazete Metsola’nın yanıtının, Dr. Mavru tarafından İngiltere ve Avrupa’daki politikacılara Kıbrıs sorunu ve ileri sürülen çeşitli Türk meydan okumalarıyla ilgili olarak gönderilen mektupların ardından geldiğine da işaret etti.

Metsola tarafından verilen yanıtın başlangıçta “Apostolos Andreas’a mescit yapılması planları yanı sıra Pile’deki gibi herhangi bir tek taraflı düşmanca faaliyetin kınandığı” kısa süre önceki açıklamasına gönderme yaptığını kaydeden gazete, Metsola’nın AP’nin Kıbrıs’ın yeniden birleşmesiyle ilgili tezinin sabit kaldığını ifade ettiğini de iletti.

Mektubunda AB’nin Kıbrıs sorununa BM Güvenlik Konseyinin ilgili kararları çerçevesinde kapsamlı bir çözüm bulunmasının savunucusu olduğunu da ifade eden Metsola, Kıbrıs sorunuyla ilgili bir BM temsilcisi atanmasının, resmi müzakerelere geri dönülmesine yönelik bir ilerlemeye yol açabileceğini sözlerine ekledi.

