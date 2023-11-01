Stewart: “Pile anlaşması güven yaratıcı önlem haline gelebilir”

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki Özel Temsilcisi ve Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart, Pile anlaşmasının uygulanmasının Kıbrıs Türk ve Rum toplumları arasında güven yaratıcı önlem haline gelebileceğini söyledi.
Haravgi’nin haberine göre Stewart bu açıklamayı, Slovakya büyükelçisi himayesinde dün Ledra Palace’da bazı Kıbrıs Türk ve Rum siyasi partilerin katılımıyla düzenlenen toplantıda yaptı.
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