Simon Aykut, 9 Eylül’e kadar tutuklu kalacak

Kuzeyde kalan Rum malları üzerine inşaat yaparak, sahibinden habersiz başkasına satış yaptığı iddiasıyla Güney'de tutuklanan Afik Group Direktörü Simon Mistriel Aykut’un 9 Eylül’e kadar tutuklu kalmasına karar verildi

İskele’deki Caesar Resort sahibi olan ve Rum mallarını gasp ettiği gerekçesiyle

Güney Kıbrıs’ta tutuklanan Afik Group şirketlerinin CEO’su,

İzmir Bergama doğumlu Simon Mistriel Aykut, ağır ceza mahkemesinde yargılanıncaya kadar tutuklu yargılanacak. Rum mahkemesi, Aykut’un “tutuksuz yargılanma talebini” reddetti.

Dün gerçekleşen duruşmada Aykut’un davası Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Savcılık, Aykut hakkında, Rum malları üzerinden 40 milyon Euro kar ettiği yönünde bir suçlama getirdi.

Simon Mistriel Aykut, dün Güney Lefkoşa’da çıkarıldığı mahkeme tarafından, 9 Eylül’de görülecek davasının başlangıcına kadar tutuklu kalmasına karar verildi.

Aralarında Kıbrıslı Rumların kuzeyde kalan malları üzerinde 43 milyon Euro'luk yatırım yapması da dahil toplam 124 ayrı suçla karşı karşıya kalan 73 yaşındaki Aykut’un, İsrail, Türkiye ve Portekiz pasaportları bulunmasından dolayı, serbest kalırsa kaçma ihtimalinin yüksek olduğuna karar veren mahkeme, zanlının duruşma tarihine kadar tutuklu kalmasına hükmetti.

Öte yandan aynı davayla ilgili haklarından tutukluluk emri çıkartılan Aykut’un iki oğlu 51 yaşındaki Afik Yaacov ve 49 yaşındaki Michael Mistriel Aykut’un da arandığı mahkemede vurgulandı. Mahkeme her iki firarinin de aynen babaları gibi Türkiye ve Portekiz pasaportlarının bulunduğunu açıklarken, konuyla ilgili Rum polisinin, İsrail ile iş birliği içinde olduğu da belirtildi.

Dünkü duruşmada savunma avukatları ile savcılığın görüşlerini dinledi. Mahkeme, Simon Aykut’un tutuksuz yargılanma talebinin kabul edilmesi halinde, “yargıdan kaçma riskinin” bulunduğunu, bunun gözle görülür olduğunu iddia etti.

Sanık avukatlarının belirttiği, “Serbest kalması halinde Aykut’un yargıdan kaçmayacağı, mahkemeye gelip yargılanacağı” iddiasının uzak bir ihtimal olduğunu belirten mahkeme, ayrıca savunma avukatlarının talebi olan “nakdi teminat, ispat-ı vücut ve Larnaka’da özel statüde ikamet etmesi için düzenleme yapılmasının” mümkün olmayacağı kanaatine vardığını kaydetti.

Simon Aykut’un sağlık sorunlarına da değinen mahkeme, cezaevinde sanığın tedavi görmesine engel teşkil edecek bir durum olmadığını belirten mahkeme, cezaevinde her tutuklu ve mahkûmun tıbbi bakıma sahip olduğunu ifade etti. Mahkeme ayrıca Aykut’un can güvenliğinden endişe etmemesi gerektiğine de değindi.

Rum mahkemesi tüm bu hususlar eşliğinde savunma avukatlarının taleplerini reddederek, Simon Aykut’un 9 Eylül’de Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanıncaya kadar tutuklu yargılanmasına karar verdi.

Simon Mistriel Aykut hakkında 124 ayrı suçtan Rum Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüşülecek olan dava 9 Eylül tarihinde başlayacak.

AYKUT, NE İLE SUÇLANIYOR?

Cyprus Mail’de geçtiğimiz gün çıkan habere göre 73 yaşındaki Aykut’un inşaat şirketinin üzerinde yasa dışı geliştirmeler yaptığı Kıbrıs Rum mülklerinin değerini ortaya koyan bir tapu belgesi de ele geçirdiği ifade edildi.

Simon Aykut, iki hafta önce Paralimni bölgesinden Kuzey Kıbrıs’a geçmeye çalışırken tutuklandı.

Hem İsrail hem de Portekiz pasaportu taşıyan Aykut, Lon Beach bölgesinde, Kıbrıs Rum mülklerine ilişkin 1 milyar Euro'luk bir kalkınma projesiyle ilgili suçlamalarla karşı karşıya bulunuyor.

Öte yandan Aykut'un oğulları, 51 yaşındaki Afik Yaacov ve 49 yaşındaki Michael Mistriel Aykut da polis tarafından aranıyor.

73 yaşındaki Aykut’un Şirketin kurucusu olduğu belirtiliyor. Afik Grup’un inşaat organizasyonu, tamamı Gastria, Akanthou, Ayios Amvrosios, Girne ve Trikomo'daki arazi parsellerinde bulunan Caesar Blue, Caesar Beach, Caesar Breeze, Caesar Bay, Caesar Cliff ve Caesar Resort gibi geliştirmeleri içeren Caesar Projesini başlattı.

Kıbrıslı Rumlar, mülklerinin imarına izin vermediklerini iddia ederek Aykut aleyhine ifade verdi.

Polis, Aykut hakkındaki dosyayı Ekim 2020'den bu yana dört yıldır araştırıyor.

Öte yandan Güney'de yayımlanan Haravgi gazetesi, polis kaynaklarına dayanarak, AFİK Group şirketlerinin CEO’su Simon Aykut’un, toplam değeri 40 milyon euroyu aşan arazilerin satışı ve gasp edilmesine yönelik 124 suçlamayla karşı karşıya olduğunu yazdı.

Aykut ile ilgili davanın 9 Eylül’de Rum Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlanacağını yazan gazete, Aykut’un iki oğlunun da arandığını anımsattı.

Fileleftheros gazetesi ise ilgili haberinde, 73 yaşındaki Simon Mistriel Aykut’un avukatları Rikkos Mappuridis ve Maria Neofitu’nun mahkeme önünde kendi tezlerini sunarken Aykut’un bahse konu şirketin sahibi olmadığını, hisselerini oğullarından birine devrettiği şeklinde savunma yaptıklarını kaydetti.

Habere göre, Aykut’un avukatları ayrıca, Simon Aykut’un tasarrufunda bulunan şirkete ait banka kartlarının ise Larnaka Havalimanı üzerinden gideceği İsrail seyahatinden kaynaklanan masrafları ödemek için oğlundan aldığını belirttiler.