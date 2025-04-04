Fileleftheros gazetesi “Holguin’in Ajandası Doluyor” başlıklı haberinde, zor konuların ise bir kenara bırakıldığını ve bunların BM Genel Sekreterinin Kıbrıs kişisel temsilcisi görevini resmen üstlendiği zaman Maria Angela Holguin’in gündeminde bulunacağının görüldüğünü kaydetti.

Gazete Holguin’in yapması gereken iş konusunda iki taraf arasında bir anlaşmazlık olmasına karşın, zor konuların, Güven Yaratıcı Önlemler (GYÖ) şemsiyesi altına konulsa bile, ilerletilmeleri için Holguin’in katkısına ihtiyaç olacağını belirtti.

-Menelau

Gazeteye göre Holguin’in atanması konusuna değinen Rum müzakereci Menelaos Menelau da açıklamasında, konunun tamamlanma aşamasında olduğunu söyledi.

Gazete, Rum Radyo Televizyon Kurumu (RIK) “kaynaklarına” dayanarak, Menelau’nun Kıbrıs Türk tarafının, BM’nin Kıbrıs sorunuyla ilgili kişisel temsilcisinin görev-yetkileri konusunda da BM kararları çerçevesi dışında olduğunu söylediğini iddia etti.

Cumhurbaşkanı Tatar ile Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis arasında geçen gün yapılan görüşmeye de değinerek, yeni geçiş noktalarının açılması ve güneş parkı inşa edilmesi konusunda zorluklar olduğunu ifade eden Menelau, güneş parkı konusundaki rahatsızlığın, Kıbrıs Türk tarafının üretilen ve Kıbrıslı Türklerin payına düşen enerjinin doğrudan KKTC’nin şebekesine iletilmesi konusundaki ısrarı olduğunu öne sürdü.

Menelau yeni geçiş noktaları konusunda ise, Kıbrıs Türk tarafının, Rum kesiminin Athineu (Kiracıköy)-Piroi (Gaziler) ve Kokkina (Erenköy) geçişlerinin açılmasıyla ilgili önerilerine olumlu bakmadığını sözlerine ekledi.