KKTC’deki eski Rum taşınmazlarının suiistimal edilmesi suçlamasıyla Güney Kıbrıs’ta tutuklu bulunan emlakçı iki Macar uyruklu kadından biri önceki günkü duruşmada kendisine yöneltilen suçlardan bazılarını kabul etti.

Güney'de yayımlanan Fileleftheros ve diğer gazeteler, KKTC’deki eski Rum taşınmaz mallarının kullanılmasına ilişkin önceki gün görülen iki davada gelişmeler yaşandığını yazdı.

Gezete haberi “Suiistimal Davasında Kabul – Macar Kadın 19 Suçlamayı Kabul Etti – Alman Kadın İçin Dava İçinde Dava” başlıkları altında aktardı.

İlk gelişmenin, iki Macar uyruklu kadın İlona Lesko ve Melinda Ladanyi’nin davasında yaşandığını ve kadınlardan birinin, kendisine yöneltilen 63 suçlamadan 19’unu kabul ettiğini yazan gazete, mahkemenin bir sonraki duruşma için 11 Nisan tarihini belirlediğini vurguladı.

11 Nisan tarihindeki duruşmada “ilk zanlı için cezanın açıklanacağını, her iki zanlı için ise diğer suçlamaların dinleneceğini” belirten gazete, bir diğer gelişmenin ise, yine KKTC’deki eski Rum taşınmazlarının suiistimaliyle suçlanan Alman vatandaşı kadının duruşmasında yaşandığını aktardı.

Gazete, yargılanan Ewa Isabella Kunzel’in avukatının mahkemeye yaptığı, “dava içerisinde dava” başvurusunun kabul edildiğini belirtti. Haberde söz konusu davada; Kunzel’in 7 Temmuz 2024 tarihinde Larnaka Havaalanından ayrılırken yanında bulundurduğu unsurların delil olarak alınmasının yasal olup olmadığı, delillerin alıkonulmasına yönelik onayının hangi koşullar altında alındığı ve delillerin içeriğinin yasal şekilde mi incelendiğinin ele alınacağı yer aldı.