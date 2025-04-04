Politis gazetesi, Güney Kıbrıs’taki otel ve konaklama tesislerinin yaz aylarında su sıkıntısı yaşamamaları adına mobil tuzlu su arıtma tesisi kurulabilmesi konusunu idare edecek bir ad hoc komite kurulmasının gündemde olduğunu yazdı.

Gazete, turizm alanında faaliyet gösteren PASİKSE ve diğer bazı sendikaların Çarşamba günü Rum Tarım Bakanı’yla bir toplantı gerçekleştirdiklerini, her biri bin 500 metreküp kapasiteli 15 mobil tuzlu su arıtma tesisinin kurulması sürecini üstlenecek bir ad hoc komite kurulması kararı alındığını aktardı.

Habere göre Tarım Bakanı, otellere bu tesislerin kurulması konusunda her türlü desteği vermeye hazır olduklarını da açıkladı.

Öte yandan gazete bir diğer haberinde ise, Rum İtfaiyesinin, kurak geçmesi beklenen yaz aylarında çıkacak yangınlarda yeterli su bulamama konusunda endişeli olduğunu, bu konuda önlemler alınmasını istediğini aktardı.

Gazete, Rum Orman Dairesi Müdürü Savvas İezakiil’in ise bu görüşe katılmadığını ve yangınlara denizlerden su alan hava taşıtlarıyla rahatlıkla müdahale edilebildiğini açıkladığını da aktardı.