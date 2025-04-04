Fileleftheros gazetesi “Kayıplar Konusunun Siyasileştirilmesi Çabası- Rum Yönetiminden BM Genel Kurulunda Suçlamalar” başlıklarıyla yer verdiği haberinde, Rum Yönetimi'nin temsilcisi ve Rum Yönetimi’nin BM’deki daimî temsilciliğinde görev yapan diplomat Rona Pandeli’nin kayıplar konusuyla ilgili toplantıda söylediklerine yer verdi.

Açıklamasında silahlı çatışmalardan kaynaklanan kayıplar konusunun Kıbrıs dahil olmak üzere dünyadaki birçok ülkeyi etkilemeye devam eden insani bir trajedi olduğunu belirten Pandeli, konunun siyasileştirilmesine dair herhangi bir çabanın desteklenemeyeceği gibi, buna karşı hoşgörülü de olunmayacağını da ifade etti.

Kayıpların yaklaşık yüzde 50’sinin akıbetinin bugüne kadar belirsiz olduğunu da ifada eden Pandeli ileri sürülen “işgal gücünün” kayıplar konusunda iş birliğinde bulunma hususunda hukuki ve ahlaki sorumluluğa sahip olduğuna işaret etti.

İleri sürülen “işgal gücünü” Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) ilgili kararlarını uygulamaya da çağıran Pandeli, bunun herkese yanıt verilene kadar iyileşmeyecek açık bir yara olduğunu öne sürdü.

Tüm kayıpların akıbetinin belirlenmesinin Rum hükümeti açısından önemli bir öncelik teşkil ettiğini yinelemek istediğini de söyleyen Pandeli, bunun tamamen insani bir mesele olduğunu sözlerine ekledi.