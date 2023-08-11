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"Rusya intikam aldı"

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Rus lider Putin ,"dost olmayan ülkeler" şeklinde adlandırılan ve aralarında Güney Kıbrıs’ın da bulunduğu AB üyesi ülkeler ve ABD ile yapılan çifte vergilendirmeden kaçınılmasına ilişkin anlaşmalardaki bazı hükümleri iptal etti

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"Rusya intikam aldı"
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ,"dost olmayan ülkeler" şeklinde adlandırılan ve aralarında Güney Kıbrıs’ın da bulunduğu AB üyesi ülkeler ve ABD ile yapılan çifte vergilendirmeden kaçınılmasına ilişkin anlaşmalardaki bazı hükümleri iptal etmesi Rum basınında yer aldı.
Haberi, “Rusya Federasyonu-Anlaşmaları Askıya Aldı” başlığıyla aktaran Politis gazetesi, Maliye Bakanlığının konuyla ilgili açıklamasına da yer verdi.
Habere göre, Maliye Bakanlığı, bu kararnamenin ardından herhangi bir sonuçla karşı karşıya kalınmasının beklenmediğini belirtti.
Maliye Bakanlığı, aralarında Güney Kıbrıs’ın da bulunduğu, Rusya’nın kendisine uygulanan yaptırımları nedeniyle “düşman” olarak gördüğü ülkelere, ödemeler ve döviz ihracatı konusunda zaten yasaklar getirdiğini anımsattı.
AB üyesi olarak Güney Kıbrıs’ın konuyla ilgili herhangi  bir istişare fırsatına sahip olmadığına işaret edilen bakanlık açıklamasında, anlaşmanın askıya alınması ve Rusya tarafından kararname çıkarılması olasılığı konusunda önceden herhangi bir görüşme yapılmadığı belirtildi.
Haber, Alithia gazetesinde “Düşman Devletlere -Kıbrıs da Dahil Olmak Üzere- Çfte Vergilendirmeden Kaçınma Anlaşması’nı Askıya Aldı-Rusya Bildiği Şekilde İntikamını Aldı”, Haravgi gazetesinde ise “Rusya ABD ve AB üyesi ülkelerle Vergi Anlaşmalarını Askıya Aldı” başlığıyla aktarıldı.
 
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