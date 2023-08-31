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Rumlar Dikmen ve Güzelyurt’ta ayin yapacak

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Kıbrıslı Rumlar, 2 Eylül’de Güzelyurt’taki Ay. Mamas kilisesinde, 8 Eylül’de ise Dikmen’deki “Panaya ton Pervolion” kilisesinde ayin yapacak

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Rumlar Dikmen ve Güzelyurt’ta ayin yapacak
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Kıbrıslı Rumların, önümüzdeki günlerde Dikmen ve Güzelyurt’ta ayin yapacağı haber verildi.
Kıbrıslı Rumların 8 Eylül’de Dikmen’deki “Panaya ton Pervolion” kilisesine gideceğini yazan Haravgi gazetesi, kilisede saat 10.00’da yapılacak ayine katılacak olanlar için Güney Lefkoşa’dan otobüs kalkacağını ekledi.
“Dialogos.com.cy” haber sitesinde yer alan bir haberde ise, Kıbrıslı Rumların 1-2 Eylül tarihlerinde Güzelyurt’ta bulunan Ay. Mamas kilisesinde ayin yapacağı ifade edildi.
Haberde, 1 Eylül 2023 Cuma günü saat 18.00'de akşam ayini, 2 Eylül 2023 Cumartesi günü sabah 06.15'te ise sabah ayini yapılacağı ve ayinleri “Omorfo Metropoliti Neofitos’un” yöneteceği belirtildi.
 
 
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