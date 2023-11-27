banner913
banner932
MTG, gol yağdırdı
MTG, gol yağdırdı
14 0
Binatlı fırsatı tepti
Binatlı fırsatı tepti
286 0
 
Meteoroloji uyardı.. Denizlerde şiddetli rüzgar bekleniyor
Meteoroloji uyardı.. Denizlerde şiddetli rüzgar bekleniyor
23 0
Sizleri unutmadık, unutmayacağız
Sizleri unutmadık, unutmayacağız
19 0
Komitede Başsavcılık, PGM, GKK ve İçişleri Bakanlığı bütçeleri görüşülüyor
Komitede Başsavcılık, PGM, GKK ve İçişleri Bakanlığı bütçeleri görüşülüyor
14 0
Dublin'de bıçaklı saldırı
Dublin'de bıçaklı saldırı
17 0
Gazze'de ateşkes başlıyor
Gazze'de ateşkes başlıyor
13 0
banner964
banner985

“Rumlar azınlık, Türkler yok olacak”

banner989

banner974
“Rumlar azınlık, Türkler yok olacak”
banner971
DİSİ eski Başkanı Averof Neofitu’nun, Nikos Hristodlidis’in başkanlık görevini devralmasından bu yana ilk kez, Kıbrıs sorunuyla alakalı siyasi bir müdahalede bulunduğu belirtildi.
Alithia gazetesi, DİSİ eski Başkanı Averof Neofitu’nun, “Çözümün Başlangıcı Mı  Yoksa Kıbrıs Sorunun Sonunun Başlangıcı Mı” başlığı altında Kıbrıs sorununa dair endişelerini dile getirdiğini yazdı.
Habere göre, Neofitu, somut işaretlerle ülkenin kurtulabilmesi için siyasi cesaret ve liderlik göstermesi için Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’e çağrı yaptı.
Neofitu, ayrıca şu an sunulan son fırsatı kararlılıkla değerlendirmesi için Hristodulidis’e telkinde bulunurken "Kıbrıslı Rumların ülkelerinde azınlık,  Kıbrıslı Türklerin ise yok olacağı" uyarısında da bulundu.
 
banner979
banner982
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.