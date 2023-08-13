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Rum Yönetiminden “Abdülhamit Han” için karşı-navtex

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Rum Yönetiminden “Abdülhamit Han” için karşı-navtex
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Türkiye’nin geçtiğimiz Cuma günü “Abdülhamid Han” sondaj gemisinin Kıbrıs ile Rodos arasındaki deniz bölgesinde araştırmalar yapacağını açıklamasının ardından, Rum Yönetiminin de dün 6 Şubat 2024 tarihine kadar geçerli olacak bir “karşı-navtex” (anti-navtex) yayımladığı haber verildi.
Haravgi ve diğer gazetelerde yer alan haberde, karşı-navtex’in “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin” sorumluluk alanında tek yetkili istasyon olan “Kıbrıs Arama-Kurtarma Koordinasyon Merkezindeki Kıbrıs Radyosu” tarafından yayımlandığı belirtildi.
“Kıbrıs Arama-Kurtarma Koordinasyon Merkezi” tarafından yapılan açıklamada, “Abdülhamid Han” sondaj gemisi tarafından yapılan sondaj çalışmaları yanı sıra “Mihrimah”, “Aybüke” ve “Kutsi İlhan” isimli destek gemilerinin Rum Yönetiminin ilgili makamlarıyla koordine olmadığı ve bölgedeki denizciliğin güvenliği açısından tehlikeli olduğu iddiasına da yer verildi.
 
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