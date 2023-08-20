Rum Ulusal Konsey’i 1 Eylül’de toplanıyor

Rum Ulusal Konseyi 1 Eylül Cuma günü, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis başkanlığında toplanacak.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis’in dün konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Ulusal Konsey’in 1 Eylül'de toplanacağını duyurduğunu yazdı.

Habere göre Letimbiotis, konsey toplantısında “ara bölgede yaşanan gerginlik ve bu konuda yürütülen diplomasi faaliyetleri konusunda bilgilendirme ile Hristodulidis’in Eylül ortasında BM Genel Kurulu’nda yapacağı konuşma öncesinde koordinasyonun sağlanmasının öngörüldüğünü” vurguladı.

