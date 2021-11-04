Rum tarafı, hellim için Kıbrıslı Türklerden onay başvurusu bekliyor

Rum Tarım Bakanlığı’nın hellim üretiminde KKTC’deki tüm paydaşları Rum yetkili makamlarla aynı masaya oturtmaya çalıştığı ancak KTTO’dan olumsuz açıklama geldiği iddia edildi

Rum Tarım Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın hellim konusunda Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın (KTTO) yetkili makam kılınması için Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen’e mektup göndermesine rağmen Kıbrıslı Türk üretici ve sanayicilere yönelik bir dizi adım devreye koymakta olduğu bildirildi.

Güney’de yayımlanan Fileleftheros haberi “Tatar, Kıbrıs Cumhuriyeti’ni By Pass Etmeye ve İşgal Bölgelerinin ‘Yetkili Makam’ Tanınmasına Çalışırken Kıbrıslı Türklere Hellim Konusunda İşbirliği Eli” başlığıyla birinci sayfasından aktardı.

Kıbrıslı Türk üretici ve sanayicisinin hellimi Güney Kıbrıs üzerinden Avrupa’ya ihraç edebilmesi için Menşe İsmi Korumalı Ürün (MİK) patentine uygun üretmeleri için Rum Tarım Bakanlığı’nın bir dizi “takviye ve destek önlemi” devreye koymakta olduğunu yazdı.

Haberde, Rum Tarım Bakanlığı’nın bu adımı, Tatar’ın Leyen’e gönderdiği mektup üzerine attığı ve önümüzdeki günlerde komisyonun Tarım Genel Müdürlüğü’ne, bugüne kadar yapılanlar ve yapılmak niyetinde olunanlarla ilgili bir mektup göndereceği kaydedildi.

Rum Tarım Bakanlığı’nın hellim üretiminde KKTC’deki tüm paydaşları Rum yetkili makamlar ve Bureau Veritas ile aynı masaya oturtmaya çalıştığı ancak KTTO’dan olumsuz açıklama geldiğini yazan gazete, Rum Tarım Bakanlığı’nın “buna rağmen Kıbrıs Türk basınına, çiftlik ve ürünün üretimi düzeyinde ilgili onayların alınabilmesi için uygulanması gereken prosedürler hakkında bilgilendirici yayınlar yaptıracağını” belirtti.

Rum tarafının “doğru, adil ve eşit muamele için” KKTC’de eğitim seminerleri de düzenlemeyi planladığı bilgisi verilen haberde, Rum Tarım Bakanlığı yetkilisi Sokratis Sokratus’un Fileleftheros’a yaptığı şu açıklamaya yer verildi:

“Kıbrıs Cumhuriyeti olarak, bütün Kıbrıslıların onay denetim planına katılması için hellimle ilgili MİK belgelerinin Rumca ve Türkçe olmasına özen gösterdik. Kıbrıslı Türk üreticilerin Bureau Veritas ile sözleşme yapmalarını kolaylaştırmak için KTTO ile görüşmelere katılmaya hazır olduğumuzu beyan ettik ancak olumlu cevap almadık. Kıbrıs Cumhuriyeti bundan sonra atılacak adımlar konusunda komisyona bilgi verdi. Bunlar, Kıbrıs Türk basınına ilanlar vermek ve Kıbrıslı Türk üreticilere ve KTTO binalarında eğitim seminerleri verilmesiyle ilgilidir. Bu adımlardan sonra da Kıbrıs Rum tarafı Kıbrıslı Türklerden onay başvurusu bekliyor.”

Rum peynir üreticilerinin, Avrupa piyasasının büyük oranda KKTC damgalı hellim ürünüyle dolacağından endişe belirttikleri hatırlatıldığında Sokratus “Bu tür olayların önüne geçilmesi için gerek uluslararası düzeyde, gerek Avrupa düzeyinde kontrol mekanizmaları var” dedi.



