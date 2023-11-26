Rum Meteorolojiden sarı alarm

Rum Meteoroloji Dairesi bugün için şiddetli rüzgar nedeniyle sarı alarm yayımladı.

“Sigmalive” haber sitesine göre, Rum Meteoroloji Dairesi uyarının 1 0 :00 ile 17:00 saatleri arasında geçerli olduğunu duyurdu.

Açıklamada ayrıca saatte 35mm yoğunlukta yağış beklendiği de ifade edildi.

