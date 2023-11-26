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Rum Meteorolojiden sarı alarm

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Rum Meteorolojiden sarı alarm
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Rum Meteoroloji Dairesi bugün için şiddetli rüzgar  nedeniyle  sarı alarm yayımladı.
“Sigmalive” haber sitesine göre, Rum Meteoroloji Dairesi uyarının 10:00 ile 17:00 saatleri arasında geçerli olduğunu duyurdu.
Açıklamada ayrıca saatte 35mm yoğunlukta yağış beklendiği de ifade edildi.
 
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