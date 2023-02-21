Rum hükümetinden “Strovilya”(Akyar) bölgesine teşvik

Rum Bakanlar Kurulu’nun, “Strovilya”(Akyar) bölgesinde ikamet eden çok az sayıdaki Kıbrıslı Rum’a ait evlerin tamir edilmesi için teşvik verilmesini onayladığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Türk ordusunun bölgeye gelmesinin ardından Strovilya bölgesinde çok az sayıda kalan Kıbrıslı Rum’un kendilerini ikinci sınıf vatandaş olarak hissettiğini, İngiliz Üsleri toprak kalkınma planına da dahil edilmediğini anımsattı.

Gazete, Rum Bakanlar Kurulu’nun kısa bir süre önce evlerin tamir edilmesi için ilgili teşvikin onaylanmasıyla bölgeye yeni bir soluk kazandırılacağını yazdı.

Habere göre Derinya Belediye Başkanı Antros Karayiannis ise, açıklanmakta gecikilen bir karar olmakla birlikte onaylanan teşvik nedeniyle duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Karayiannis açıklamasında ayrıca İngiliz Üsleri iş birliğiyle de bölgeye meydan yapılmasının planlandığını söyledi.

