banner762
banner815
Birçok yorum ve eleştiri suç kapsamına alınacak
Birçok yorum ve eleştiri suç kapsamına alınacak
16 0
20 0
 
İskele bölgesi Gençlik ve Spor Festivaliyle renklendi
İskele bölgesi Gençlik ve Spor Festivaliyle renklendi
19 0
İç Mekân Bitkilerinin Bilim Destekli 7 Faydası
İç Mekân Bitkilerinin Bilim Destekli 7 Faydası
21 0
17 0
“Yazıklar olsun böyle işletme anlayışına…”
“Yazıklar olsun böyle işletme anlayışına…”
150 0
Protokolde neler var?
Protokolde neler var?
34 0
banner797
banner794

Rum hellim üreticilerine yönelik AB yardımı onaylandı

banner476

banner825
Rum hellim üreticilerine yönelik AB yardımı onaylandı

AB Komisyonu, Rum hellim üreticilerinin desteklenmesi amaçlı 890 bin Euro ödeneği onayladı.

Haravgi gazetesi, hellim üretimi ve depolanması alanlarında faaliyet gösteren tüm şirketlere yönelik yardımın AB tarafından onaylandığını, söz konusu paketin, pandemi sürecinde zarar gören şirketlerin desteklenmesi amacını taşıdığını yazdı.

Gazete bir diğer haberinde ise, hayvancı birliklerinin, hellim üretiminde yaşanan sorunları görüşmek için Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’ten randevu talep ettiklerini yazdı.

Habere göre Güney Kıbrıs’ta örgütlü hayvancılar, önerilerinin kabul olmaması durumunda hellim üretimindeki zincirin tamamen bozulması ihtimalinden söz ederek, Anastasadis’le görüşme talebinde bulundular.

Öte yandan Fileleftheros gazetesi, Rum çiftçilerin üretim maliyetlerinin dramatik şekilde artması sebebiyle çiftçi başına 15 bin Euro, tarım şirketleri başına ise 100 bin Euro destek verilmesinin öngörüldüğünü yazdı.

Haberde, Rum Tarım Bakanı Kostas Kadis’in, AB tarafından verilmesi planlanan destek paketinin ayrıntılarının ele alınacağı toplantıya katılmak üzere Brüksel’e gittiği belirtildi.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.