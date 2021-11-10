Rum havayolu şirketi TUS AIRWAYS’in yarı hissesi İsrailli şirkete satıldı

Merkezi Larnaka’da bulunan Rum havayolu şirketi TUS AIRWAYS’in yüzde 49,9 hissesini İsrail’li Global Knafaim Leasing Ltd (GKL) isimli İsrail devlet havayolları şirketinin satın aldığı bildirildi.
Alihtia Stelios Americanos & Co LLC avukatlık şirketinin aracılığı ile TUS AIR’in yüzde 49,9’luk hissesinin 9 milyon ABD dolarına satıldığını yazdı.
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