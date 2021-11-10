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Rum havayolu şirketi TUS AIRWAYS’in yarı hissesi İsrailli şirkete satıldı

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Rum havayolu şirketi TUS AIRWAYS’in yarı hissesi İsrailli şirkete satıldı
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Merkezi Larnaka’da bulunan Rum havayolu şirketi TUS AIRWAYS’in yüzde 49,9 hissesini İsrail’li Global Knafaim Leasing Ltd (GKL) isimli İsrail devlet havayolları şirketinin satın aldığı bildirildi.
Alihtia Stelios Americanos & Co LLC avukatlık şirketinin aracılığı ile TUS AIR’in yüzde 49,9’luk hissesinin 9 milyon ABD dolarına satıldığını yazdı.
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