Pile’de yol çalışması devam ederken uzlaşı mümkün görünmüyor iddiası

Pile’deki durum konusunda Kıbrıs Türk ve Rum tarafının görüşleri arasında büyük uçurum olduğunu, yol çalışmasının ise sürdüğü bu nedenle çözümün uzak olduğu bildirildi

KKTC makamlarının Pile (Pila) –Yiğitler (Arsos) arasında yol çalışması başlatmasının ardından ortaya çıkan krizde taraflar arasında uzlaşma ihtimalinin düşük olduğu, Kıbrıs Türk tarafının yolun inşasına devam ettiği iddia edildi.

Politis gazetesi: “Pile’de Çözüm Çok Uzak – Çalışmalar Durmadı – Stewart’ın Pila’daki Gerginlik Konusundaki Temasları Sonuçsuz” başlığı altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, Pile’deki durum konusunda Kıbrıs Türk ve Rum tarafının görüşleri arasında büyük uçurum olduğunu, yol çalışmasının ise sürdüğünü iddia etti.



Kıbrıs Rum tarafının önerisi



Gazete, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart’ın uzlaşı sağlama çabalarının şu ana kadar sonuç vermediğini belirtirken Kıbrıs Rum tarafının, yolun yapımı için insani sebepleri öne süren Kıbrıs Türk tarafına, bölgenin bütünlüklü kalkınması önerisinde bulunduğunu, bu önerinin Kıbrıs Türk tarafınca kabul edilmediğini savundu.

Gazeteye göre Rum hükümetinden bir kaynak, Pile bölgesinde Kıbrıslı Rumların arazilerinin bulunduğunu ancak arazilerin çoğunluğunun Kıbrıslı Türklere ait olduğunu belirterek Kıbrıs Rum tarafının, bölgede bütünlüklü bir kalkınma planının uygulanmasını önerdiğini söyledi.

Söz konusu öneride, “üzerinde uzlaşılmış bir program çerçevesinde bölgede imara izin verilen bir imar bölgesi oluşturulması, bunun yanı sıra hayvancılık ve tarım bölgelerinin de belirlenmesi şeklinde teşviklerin verilmesi” önerildi.

Kıbrıs Rum tarafının bu öneriyle, bölge halkının tümünün faydasına olacak bir yapıcı bir kalkınmayı hedeflediğini iddia eden gazete, Kıbrıs Rum tarafının tek koşulunun ise, bölgenin “ara bölgede varsayılmaya devam etmesi” olduğunu savundu.

Gazete, bölgenin ara bölge olarak kabul edilmesi şartının Kıbrıs Türk tarafınca reddedildiğini, Kıbrıs Türk tarafının Stewart aracılığıyla “bölgenin ara bölge olmadığını, büyük bölümünün KKTC toprağı olduğunu” Kıbrıs Rum tarafına ilettiğini yazdı.

Kıbrıs Türk tarafın Stewart aracılığıyla ayrıca, “eğer görüşleri kabul edilmezse yol yapımına yeniden başlanacağı” mesajını da ilettiğini iddia eden gazete, böylelikle Kıbrıs Türk tarafının asıl hedefinin, Pile’nin KKTC topraklarına katılmasını sağlamak olduğunun ortaya çıktığı iddiasında da bulundu.

Gazete, Pile-Yiğitler yolunun inşasına onay verilmesi durumunda “Piroi” (Gaziler) veya “Kokkina (Erenköy) yolunun” açılması önerisinin de Kıbrıs Türk tarafınca reddedildiğini de iddia etti.

Gazete haberinin devamında ise, BM Barış Gücü Sözcüsü Alim Sıddık’ın konuya ilişkin açıklamasına yer verdi.

Sıddık açıklamasında, Stewart’ın her iki tarafla da temaslarının sürdüğünü ancak kiminle görüşüp ne konuştuğuna dair bir açıklama yapmasının söz konusu olamayacağını vurguladı.

Fileleftheros ise konuya ilişkin haberini: “Yetkileri Dahilinde Anlaşma – Pile’de Uzlaşı İçin UNFICYP Temaslarını Sürdürüyor” başlıkları altında verirken, UNFCIYP sözcüsü Sıddık’ın açıklamasına daha geniş şekilde yer verdi.

Habere göre Sıddık açıklamasında, “tarafların endişelerini giderecek ve BM’nin ara bölgedeki yetkilerini ve erkini koruyacak bir çözüm arayışına devam ettiklerini” belirtirken “şu anda ara bölgede durumun sakin olduğunu, herhangi bir inşaat faaliyetinin, personelin veya inşaat aracının bulunmadığını” iddia etti.

Alithia gazetesi ise konuya ilişkin haberini: “Pile Konusunda BM: “Yetkiler Korunarak Tarafların Endişeleri Giderilmeli” başlığı altında Sıddık’ın açıklamalarının yanı sıra, İngiltere’deki İşçi Partisi’nden konuya ilişkin yapılan açıklamaya da yer verdi.

Gazetenin haberine göre, “İngiltere’deki Maraşlılar Derneği’nin” mektubuna yanıt veren İşçi Partisi AB gölge bakanı Stephen Doughty, 18 Ağustos tarihinde Pile’de meydana gelen “hiçbir şekilde kabul edilemez olaylar sebebiyle endişe duyduğunu” belirtti.

Habere göre, Doughty yanıtında ayrıca, UNFICYP’in görev ve yetkilerine saygı duyulması gerektiğini ifade etti. derken Kıbrıs sorununa BM kararları ve iki toplumlu iki kesimli federasyon temelinde bir çözüm bulunmasını desteklediklerini de kaydetti.

