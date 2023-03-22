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Paskalya yortusu öncesinde 123 mahkuma Başkanlık affı çıktı

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Paskalya yortusu öncesinde 123 mahkuma Başkanlık affı çıktı
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Paskalya yortusu öncesinde, güneydeki Merkezi Cezaevi’nde yatan bazı mahkumlar için dün, Başkanlık affı çıktığı bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, Mart ayı sonuna kadar müebbet hapis cezası almamış, cinayet veya cinayete teşebbüs suçundan hüküm giymemiş ve uyuşturucu ticareti ile çocuğa cinsel istismar suçu işlememiş olan 123 mahkumun, cezaevinden tahliye edileceğini yazdı.
Haberde, 123 mahkumun tahliyesiyle, oldukça sıkışık olan cezaevinde bir nebze rahatlama olacağı ifade edildi.
 
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