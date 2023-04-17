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Paskalya kutlamaları yangınlara ve yaralanmalara sebep oldu

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Paskalya kutlamaları yangınlara ve yaralanmalara sebep oldu
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Güney Kıbrıs'ta Paskalya kutlaması için kilise avlularında yakılan büyük ateşler ve kullanılan çatapatlar nedeniyle 96 yangın çıktı, bir çocuk gözüne çatapat çarpması ve bir polis de göğsüne havai fişek isabet etmesi nedeniyle yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Sigmalive ve ANT1’e göre itfaiye teşkilatı son 24 saatte Güney Kıbrıs genelinde 60’ı yakılan büyük kutlama ateşlerinden kaynaklı 96 yangına müdahale etti. Kutlama ateşlerinden kaynaklı çağrılar bugün de devam ediyor.
Larnaka’da dün gece ailesiyle birlikte bir kilisenin etrafında bulunan 9 yaşındaki çocuk, kilise avlusunda gençler tarafından patlatılan çatapatlardan birinin gözüne çarpması sonucu yaralandı. Çocuk, Larnaka Hastanesi acil servisinde tedavisinin ardından taburcu edildi.
Yine Larnaka’da görev başındaki bir polisin göğsüne havai fişek isabet etti. Hastaneye kaldırılan polis, ayakta tedavi edildikten sonra taburcu oldu.
 
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