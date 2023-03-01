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Öğrencisine şiddet uygulayan öğretmene para cezası

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Öğrencisine şiddet uygulayan öğretmene para cezası
Limasol Mahkemesinin, öğrencisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle kadın öğretmene 850 Euro para cezası verdiği belirtildi.
Fileleftheros gazetesi bahse konu öğretmenin, geçtiğimiz hafta,  2018 yılında 10 yaşındaki çocuğa şiddet uygulamak suçundan dolayı mahkeme tarafından suçlu bulunduğunu yazdı.
Habere göre mahkeme, öğretmene 850 Euro para cezası ile 420 Euro mahkeme masraflarını ödeme cezası verdi.
 
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