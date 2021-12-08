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Netflix programcısı Güney Kıbrıs’taki Merkezi Cezaevi’nde

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Netflix programcısı Güney Kıbrıs’taki Merkezi Cezaevi’nde
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İngiliz gazeteci Raphael Rowe’un, Netflix adına yapacağı çekimler için dün elleri kelepçeli halde Güney Kıbrıs’taki Merkezi Cezaevi’ne götürüldüğü ve koğuşa alındığı bildirildi.

Politis’in haberine göre aslına uygun olması açısından cezaevine elleri kelepçeli olarak sokulan, kendisine battaniye ve diğer hijyenik sarf malzemeleri verilen Rowe uyuşturucu ve ekonomik suçlardan yatan bir mahkûmla aynı hücreye konuldu. Rowe, Netflix adına çekimler-röportajlar yapacak.

Merkezî Cezaevi’nde yapılacak çekimler, insanî bir hapis programı izlemekte olan Norveç Cezaevi’nde yapılacak çekimlerle birlikte 2022’de yayımlanacak.

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