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Neofitu: Enerji konusu Kıbrıs sorununun anahtarı olabilir

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Neofitu, enerji güvenliğinin de büyük önem taşıdığını ve enerji sebebiyle toplumun büyük bir pahalılık bedeli ödemekte olduğunu belirterek, enerjinin Kıbrıs sorunundaki durağanlığın kilidini açacak anahtar olabileceğini ve Kıbrıs sorununu özlü müzakerelere götürebileceğini iddia etti

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Neofitu: Enerji konusu Kıbrıs sorununun anahtarı olabilir

DİSİ Başkanı ve Rum başkan adaylarından Averof Neofitu, enerji konusunun Kıbrıs sorununun anahtarı olabileceğini, kapalı bölgede Maraş’taki eylemlerin ise “geri döndürülebilir nitelikte olduklarını” iddia etti.

Kathimerini gazetesi, DİSİ Başkanı ve Rum başkan adaylarından Averof Neofitu’nun gazeteye Kıbrıs sorunu ve diğer gelişmeler hakkında yaptığı açıklamalara yer verdi.

Neofitu söyleşisinde, Crans Montana müzakerelerinin sorulması üzerine, başkan seçilmesi durumunda kendisinin de Türkiye’nin garantörlüğünü ve Türk askerinin adada kalmasını kabul etmeyeceğini vurguladı.

“Kıbrıs’ın Avrupa’ya ait olduğunu ve yeniden birleşmesindeki en büyük güvenlik garantisinin Avrupa sistemi olduğunu” öne süren Nefitu, mevcut çıkmazdan Türkiye’nin sorumlu olduğu ve Türkiye’nin 2023 seçimleri öncesinde tutum değiştirmesini beklemediğini öne sürdü.

Neofitu, enerji güvenliğinin de büyük önem taşıdığını ve enerji sebebiyle toplumun büyük bir pahalılık bedeli ödemekte olduğunu belirterek, enerjinin Kıbrıs sorunundaki durağanlığın kilidini açacak anahtar olabileceğini ve Kıbrıs sorununu özlü müzakerelere götürebileceğini iddia etti.

Neofitu ayrıca, kapalı bölge Maraş’ta gerçekleştirilen faaliyetlerin, 2023 yılı içerisinde özlü müzakerelerin başlaması durumunda, geri dönülebilir unsurlar olduklarını da savundu.

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