Mısır ile işbirliği güçlendirilecek

Rum lider Hristodulidis, Yunanistan’ın ardından ikinci resmi yurtdışı ziyareti için Mısır’ı seçti. Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El Sisi ile görüşen Hristodulidis, işbirliğinin daha da güçlendirileceği mesajını verdi

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis önceki gün Mısır’a resmi ziyaret yaparak, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El Sisi ile bir araya geldi.

Güney’de yayımlanan Fileleftheros gazetesi, Hristodulidis’in başkanlık görevine seçilmesinin ardından ikinci resmi yurtdışı ziyareti için Mısır’ı seçtiğini ve böylelikle, Güney Kıbrıs ile Mısır arasındaki işbirliğinin önemini göstermek istediğini yazdı.

Gazete, Hristodulidis ile El Sisi’nin, iki ülkenin gerek bölgedeki, gerekse daha geniş alandaki tahriklerle mücadele için el ele yürümeye ve işbirliği yapmaya devam edecekleri mesajını verdiklerini kaydetti.

Habere göre, Hristodulidis, burada yaptığı açıklamalarda, Mısır’ın Yunanistan’ın ardından ziyaret ettiği ikinci ülke olduğunu ve bu ziyaretin, sembolik ziyaretin ötesinde esaslı bir öneme sahip olduğunu söyledi.

Hristodulidis, stratejik ortak olarak nitelendirdiği Mısır’a yaptığı ziyaretin, iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da güçlendirilmesi için gösterdikleri siyasi iradeyi yansıttığını belirtti.

El Sisi ile yaptığı görüşmede, enerji işbirliğinin önemine ve bu işbirliğinin, iki ülke arasındaki bağları güçlendirdiğine işaret eden Hristodulidis, iki ülke arasında yapılacak bir sonraki zirve toplantısının, Eylül ayında Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirilmesini kararlaştırdıklarını ifade etti.

Habere göre, Hristodulidis, Mısır’ın Güney Kıbrıs’ın bu tür işbirliğine başladığı ilk ülke olduğunu ve Yunanistan’ın da katılımıyla, bu toplantıların geliştirilmesini arzuladığını dile getirdi.

El Sisi de, iki ülke arasında stratejik önem taşıyan ilişkilere ve işbirliğine işaret ederek, Rum Yönetimi Eski Başkanı Nikos Anastasiadis döneminde de iki ülke arasındaki ilişkilerin esaslı şekilde geliştiğini söyledi.

Hristodulidis ile enerji konusu, Kıbrıs doğalgazının Mısır’daki sıvılaştırma tesislerine taşınması, iki ülke arasındaki elektrik bağlantısı ve yeşil enerjiyi görüştüğünü belirten El Sisi, Mısır’ın Güney Kıbrıs ile kalkındırıcı ve üretken sektörlerde işbirliği gözettiğini kaydetti.

El Sisi, ülkelerin, diğer ülkelerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne uluslararası hukuk çerçevesinde saygı göstermesi gerektiğinin altını çizerek, Mısır’ın Kıbrıs sorunuyla ilgili Güney Kıbrıs’a destek verdiğini ve BM Güvenlik Konseyi kararları aracılığıyla Kıbrıs sorununun çözümüne katkı yapmaya çalıştığını belirtti.

