Mavroyannis, Uluslararası Adalet Komisyonu üyesi oldu

Rum müzakereci büyükelçi Andreas Mavroyannis’in Cuma günü gerçekleştirilen BM Genel Kurulu’nda Uluslararası Adalet Komisyonu üyeliğine seçildiği bildirildi.

Fileleftheros ve diğer gazeteler Mavroyannis’in Cuma günü gerçekleşen seçimle komisyonda 2023-2027 döneminde görev yapacak 34 yeni üye arasına girmeyi başardığını yazdı.