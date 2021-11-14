Mavroyannis, Uluslararası Adalet Komisyonu üyesi oldu

Rum müzakereci büyükelçi Andreas Mavroyannis’in Cuma günü gerçekleştirilen BM Genel Kurulu’nda Uluslararası Adalet Komisyonu üyeliğine seçildiği bildirildi.
Fileleftheros ve diğer gazeteler Mavroyannis’in Cuma günü gerçekleşen seçimle komisyonda 2023-2027 döneminde görev yapacak 34 yeni üye arasına girmeyi başardığını yazdı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.