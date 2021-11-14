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Mavroyannis, Uluslararası Adalet Komisyonu üyesi oldu

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Mavroyannis, Uluslararası Adalet Komisyonu üyesi oldu
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Rum müzakereci büyükelçi Andreas Mavroyannis’in Cuma günü gerçekleştirilen BM Genel Kurulu’nda Uluslararası Adalet Komisyonu üyeliğine seçildiği bildirildi.
Fileleftheros ve diğer gazeteler Mavroyannis’in Cuma günü gerçekleşen seçimle komisyonda 2023-2027 döneminde görev yapacak 34 yeni üye arasına girmeyi başardığını yazdı. 
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