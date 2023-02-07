Mavroyannis sağda ittifak arayışında

AKEL destekli bağımsız başkan adayı Andreas Mavroyannis’in, Başkanlık seçiminin ikinci turu için sağ partilerle ittifak arayışında olduğu bildirildi.

Politis gazetesi, Mavroyannis’in bu bağlamda dün DİSİ liderliğiyle, Ekologlar-Vatandaşlar İşbirliği Başkanı Haralambos Theopemptu ve seçimi kaybeden Başkan adaylarından Avukat Ahilleas Dimitriadis ile görüştüğünü yazdı.

Gazete, Mavroyannis’in seçim ekibinin, Averof Neofitu’ya seçimi kaybettiren ve “hain” ilan edilen bağımsız başkan adayı Nikos Hristodulidis aleyhtarlarının oylarını almayı da hedeflediğini kaydetti.

DİSİ içindeki söz konusu Hristodulidis aleyhtarlarının, etik sebeplerle Hristodulidis’i desteklemelerinin söz konusu olmayacağını açıkladıklarını belirten gazete, Mavroyannis’in hedefinin bu oyları almak olduğuna işaret etti.

Gazete, AKEL’in ise, özellikle DİSİ’nin desteğini almayı arzu eden Mavroyannis’in bağımsız aday karakteristiğine zarar vermemek için oldukça sessiz hareket ettiğini belirtti.

Öte yandan Haravgi gazetesi ise, Mavroyannis’in DİSİ, Ekologlar-Vatandaşlar İşbirliği ve Ahilleas Dimitriadis ile yaptığı görüşmelerin ardından herhangi bir açıklama yapılmadığını; ancak elde ettiği bilgilere dayanarak, DİSİ’nin Mavroyannis’e, bugün yapılacak değerlendirme toplantısında isteğe bağlı oy kararı alınması olasılığı bulunduğunu ilettiğini yazdı.

Gazete, DİSİ’nin seçimin ikinci turu için ya Mavroyannis’in, ya da Hristodulidis’in desteklenmesi veya isteğe bağlı oy kullanılması kararının çıkabileceğini kaydetti.

Stefanu seçimi Mavroyannis’in kazanabileceğinden umutlu

Gazete, bir diğer haberinde ise AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu’nun, Andreas Mavroyannis’in seçimin ikinci turundan galip çıkabileceği mesajını verdiğini yazdı.

Habere göre Stefanu, dün akşam düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, Mavroyannis’in seçimin ilk turunda oldukça iyi bir yüzdelik elde ettiğini ve rakibi Hristodulidis ile arasında yaklaşık yüzde 2,5’lik oy farkı bulunduğunu; bunun da ikinci turdan galip çıkabileceğine dair umutları artırdığını söyledi.

