Limasol’daki cinayetin nedeni mafya hesaplaşması

Limasol’da 55 yaşındaki Thanasis Kaloyeropulu’nun öldürülmesinin arkasında para ilişkisi ve mafya hesaplaşması bulunduğu öğrenildi

Limasol’da önceki sabah işlenen cinayetin gelişmeleri, dünkü Rum gazetelerinde geniş şekilde yer aldı.Güney’de yayımlanan Fileleftheros gazetesi, polisin değerlendirmesine göre 55 yaşındaki Thanasis Kaloyeropulu’nun öldürülmesinin arkasında para ilişkisi ve mafya hesaplaşması bulunduğunu kaydederken, cinayetin önceden planlanarak işlendiğinin ortaya çıktığını yazdı.Gazete, Kaloyeropulu’nun daha önce de iki farklı cinayet için polise ifade vermeye çağrıldığını belirtti.Haberde, Kaloyeropulu’yu öldüren kişilerin kullandığı aracın da çalıntı çıktığı ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.