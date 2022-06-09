banner762
banner815
“Doğa tahribatına dur deme zamanı gelmedi mi?”
“Doğa tahribatına dur deme zamanı gelmedi mi?”
3 0
Klasikler 7.YDÜ Rallisi ile yollardaydı
Klasikler 7.YDÜ Rallisi ile yollardaydı
6 0
 
“Böylesi Avrupa’da bile yok”
“Böylesi Avrupa’da bile yok”
15 0
Çevre Dairesi göreve
Çevre Dairesi göreve
62 0
Maaşlara artış geliyor
Maaşlara artış geliyor
413 0
Endurocular Girne’de yarıştı
Endurocular Girne’de yarıştı
14 0
Koopspor, finale göz kırptı
Koopspor, finale göz kırptı
12 0
banner797
banner854

Limasol’da vahşet

banner476

Limasol’da bir kişi, tartıştığı amcasının evine girdi, yaşlı karı-koca ile komşularının üzerine benzin döküp ateşe verdi. Olayda bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi ağır yaralandı

banner825
Limasol’da vahşet
 
 
Güney'de Limasol’un Pirgo bölgesinde kan donduran bir olay meydana geldi. Tartıştığı amcasının evine elinde pompalı tüfek ve benzin bidonu ile giren şahıs, içeridekilerin üzerine benzin döküp ateşe verdi.
Rum haber kaynaklarına göre olay saatinde evde yaşlı karı-koca ile komşuları olan misafir kadın vardı.
Bir anda alevler içerisinde kalan kurbanlardan 76 yaşındaki adam, evin verandasında hayatını kaybetti. İki kadın ise ağır yanıklar ile Limasol Genel Hastanesi'ne kaldırıldı.
Rum basınının edindiği bilgilere göre, 59 yaşındaki zanlı, olaydan önce amcasıyla şiddetli bir tartışma yaşadı.
Polisin olay yerini kordon altına aldığı, olayın hemen ardından kaçan faili bulmak için “insan avı” başlattığı haber verildi
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.