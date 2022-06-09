Limasol’da vahşet

Limasol’da bir kişi, tartıştığı amcasının evine girdi, yaşlı karı-koca ile komşularının üzerine benzin döküp ateşe verdi. Olayda bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi ağır yaralandı





Güney'de Limasol’un Pirgo bölgesinde kan donduran bir olay meydana geldi. Tartıştığı amcasının evine elinde pompalı tüfek ve benzin bidonu ile giren şahıs, içeridekilerin üzerine benzin döküp ateşe verdi.

Rum haber kaynaklarına göre olay saatinde evde yaşlı karı-koca ile komşuları olan misafir kadın vardı.

Bir anda alevler içerisinde kalan kurbanlardan 76 yaşındaki adam, evin verandasında hayatını kaybetti. İki kadın ise ağır yanıklar ile Limasol Genel Hastanesi'ne kaldırıldı.

Rum basınının edindiği bilgilere göre, 59 yaşındaki zanlı, olaydan önce amcasıyla şiddetli bir tartışma yaşadı.

Polisin olay yerini kordon altına aldığı, olayın hemen ardından kaçan faili bulmak için “insan avı” başlattığı haber verildi

