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Limasol’da vahşet

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Limasol’da vahşet
Limasol’un Pirgo bölgesinde yaşanan feci olayda, bir kişi, tartıştığı akrabalarının evine girdi, içeridekilerin üzerine benzin döküp ateşe verdi.
Rum haber kaynaklarına göre olay saatinde evde yaşlı karı-koca ve kadın bir misafirleri vardı. Bir anda alevler içerisinde kalan kurbanlardan yaşlı adam evin verandasında hayatını kaybetti.
İki kadın ağır yanıklar ile hastaneye kaldırıldı. Polisin olay yerini kordon altına aldığı, olayın hemen ardından kaçan faili bulmak için “insan avı” başlattığı haber verildi.
 
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